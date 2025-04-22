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Почти 760 млн рублей удалось сэкономить жителям Башкирии благодаря картам «Алга»

Жители Башкирии благодаря картам «Алга» сэкономили 758,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в Доме Республики прошло очередное заседание в формате «Транспортный час», посвященного вопросам развития пассажирских перевозок. Одной из тем стало развитие системы безналичной оплаты проезда «Алга».

По данным министра цифрового развития государственного управления Башкирии Геннадия Разумикина, с 2019 года в республике было выпущено более 2,5 миллионов карт системы. Среди них:

— 976 тысяч транспортных карт;

— 743 тысяч карт школьника;

— единые социальные проездные билеты.

Как утверждает министр, карта «Алга» лидирует по популярности у пассажиров общественного транспорта (46% оплат), опережая банковские карты (25%) и другие виды оплаты проезда.

Особое внимание Разумикин уделил успеху акции «Счастливый час». Он утверждает, что пассажиры сэкономили 758,5 миллионов рублей благодаря бесплатным пересадкам в течение часа после первой поездки.

Карта школьника, помимо оплаты проезда, выполняет функции пропуска в школу и платежного средства в 179 школьных буфетах республики. Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал инициативу внедрения аналогичной системы в Межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра.

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