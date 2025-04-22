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В Омске живёт самая счастливая молодежь Сибири

Две трети молодых омичей связывают свое будущее со счастливыми событиями.

Источник: Freepik

Социологи выяснили, в каком городе живёт самая счастливая молодёжь Сибири. Оказалось, что Омск вошёл в топ-5 городов, где современная смотрит с позитивом в будущее. Такие данные предоставили аналитики Страхового дома ВСК. Две трети молодых омичей связывают свое будущее со счастливыми событиями.

В сравнении с другими городами оказалось, что в Новосибирске, к примеру, в счастливом будущем уверены 25% молодежи. При этом по стране это самый низкий показатель. А самый высокий показатель зафиксирован в Воронеже. Там счастливыми себя считают 95% молодых людей до 35 лет. В Краснодаре — 86%, в Москве — 63%, в Казани — 62%.

В 2024 году 47% молодых людей в стране связывали своё будущее с позитивными событиями, миром, радостью, достижением целей и беззаботностью.