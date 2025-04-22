В Омске живёт самая счастливая молодежь Сибири

В сравнении с другими городами оказалось, что в Новосибирске, к примеру, в счастливом будущем уверены 25% молодежи. При этом по стране это самый низкий показатель. А самый высокий показатель зафиксирован в Воронеже. Там счастливыми себя считают 95% молодых людей до 35 лет. В Краснодаре — 86%, в Москве — 63%, в Казани — 62%.