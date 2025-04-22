Письма с нижегородской свалки доставят бойцам СВО

Ранее в Нижнем Новгороде на одной из городских помоек была обнаружена коробка с фронтовыми письмами, которые были написаны студентами местного строительного техникума для российских военнослужащих. По словам директора учебного заведения Галины Шибаевой, она не помнит, кому передали коробку с письмами.