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Ги Буше объяснил выход Спунера на буллит в матче с «Локомотивом»

В шестой четвертьфинальной игре между «Авангардом» и «Локомотивом» в середине второго периода защитник ярославцев Мартин Гернат сбил нападающего «Авангарда» Наиля Якупова, когда тот стремился уйти один на один с вратарём.

Источник: БЕЛТА

Это нарушение привело к назначению буллита в ворота «Локомотива». Исполнять штрафной бросок вышел форвард Райан Спунер, но его попытка не увенчалась успехом, так как Никита Исаев, вратарь ярославцев, блестяще справился с броском.

Тренер «Авангарда» Ги Буше поделился, что выбор Спунера на буллит был обоснован, ведь он славится своими навыками в таких моментах.

«Несколько миллиметров не хватило ему для гола. У нас были и другие шансы, но вратарь действительно был на высоте», — отметил Буше.

Несмотря на неудачный буллит, «Авангард» продолжил давление и в итоге добился убедительной победы со счетом 3:0. Эта победа позволила сравнять серия — 3:3. Теперь команды готовятся к решающему сражению, которое пройдет 23 апреля в Ярославле. Начало матча намечено на 22:30 по омскому времени.