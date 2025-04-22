Ги Буше объяснил выход Спунера на буллит в матче с «Локомотивом»

Это нарушение привело к назначению буллита в ворота «Локомотива». Исполнять штрафной бросок вышел форвард Райан Спунер, но его попытка не увенчалась успехом, так как Никита Исаев, вратарь ярославцев, блестяще справился с броском.
Тренер «Авангарда» Ги Буше поделился, что выбор Спунера на буллит был обоснован, ведь он славится своими навыками в таких моментах.
«Несколько миллиметров не хватило ему для гола. У нас были и другие шансы, но вратарь действительно был на высоте», — отметил Буше.
Несмотря на неудачный буллит, «Авангард» продолжил давление и в итоге добился убедительной победы со счетом 3:0. Эта победа позволила сравнять серия — 3:3. Теперь команды готовятся к решающему сражению, которое пройдет 23 апреля в Ярославле. Начало матча намечено на 22:30 по омскому времени.