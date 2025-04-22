Продюсер Дворцов объяснил рост популярности Кадышевой у молодых зрителей

«Она просто, наверное, ремикс сделала на свою знаменитую песню, на хит. Надежда, безусловно, молодец. Ее директор, ее команда, работают над ее творчеством, над образом, над имиджем. И таким способом они сейчас завоевывают реально сердца молодежи», — рассказал aif.ru эксперт.