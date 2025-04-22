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Продюсер Дворцов объяснил рост популярности Кадышевой у молодых зрителей

Команда артистки активно работает над ее имиджем.

Источник: Аргументы и факты

Стремительный рост популярности Надежды Кадышевой у молодежи продюсер Сергей Дворцов объяснил тем, что она выпустила ремикс на свой хит.

«Она просто, наверное, ремикс сделала на свою знаменитую песню, на хит. Надежда, безусловно, молодец. Ее директор, ее команда, работают над ее творчеством, над образом, над имиджем. И таким способом они сейчас завоевывают реально сердца молодежи», — рассказал aif.ru эксперт.

Дворцов подчеркнул, что все билеты на концерты Кадышевой раскуплены, залы переполнены.

Ранее продюсер рассказал, что на волне роста популярности артистка поднял свой гонорар вдвое — до 4−5 миллионов.