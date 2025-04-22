Священник объяснил пророчество о конце света после смерти папы римского

Папа римский Франциск ушел из жизни в возрасте 88 лет 21 апреля, на следующий день после Пасхи. По данным СМИ, причиной смерти мог стать инсульт или кровоизлияние в мозг. После кончины понтифика общественность вспомнила «Пророчество о папах», согласно которому 112-й папа, которым был Франциск, станет последним в истории человечества, а после его смерти Рим будет разрушен, наступит конец света и начнется Страшный Суд. Aif.ru поговорил со священником и узнал, насколько реально пророчество, о чем просил папа римский Франциск перед смертью и какой смысл несет смерть Святейшего Отца на неделе после Пасхи.