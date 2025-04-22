Священник объяснил пророчество о конце света после смерти папы римского

Папа римский Франциск ушел из жизни в возрасте 88 лет 21 апреля, на следующий день после Пасхи. По данным СМИ, причиной смерти мог стать инсульт или кровоизлияние в мозг. После кончины понтифика общественность вспомнила «Пророчество о папах», согласно которому 112-й папа, которым был Франциск, станет последним в истории человечества, а после его смерти Рим будет разрушен, наступит конец света и начнется Страшный Суд. Aif.ru поговорил со священником и узнал, насколько реально пророчество, о чем просил папа римский Франциск перед смертью и какой смысл несет смерть Святейшего Отца на неделе после Пасхи.
Будет ли конец света после смерти папы римского Франциска.
Общественность вспомнила о пророчестве Святого Малахии — архиепископа из Северной Ирландии, жившего в XII веке. В документе сказано, что после 112-го папы Рим якобы будет разрушен, наступит конец света и начнется Страшный Суд.
Некоторые исследователи сомневаются в подлинности документа. Они отмечают, что в пророчестве совпадения до 1590 года были поразительные, но потом они стали расплывчатые.
Священник католической церкви Сергей Тимашов в разговоре с aif.ru отметил, что к подобным документам относится весьма осторожно.
«Все, что Бог хотел нам сказать, он сказал в Библии. Все остальное — это какие-то частные видения или частные мнения, которые кто-то выдает за пророчества. Нет никаких оснований считать, что сейчас (после смерти папы римского Франциска — ред.) будет иначе, чем во все предыдущие случаи (смерти понтификов — ред.). Будут выборы нового папы, Господь на кого-то укажет кардиналом», — сказал Тимашов.
Что означает смерть папы римского после Пасхи.
Католики считают, что смерть папы римского Франциска в Пасхальные дни имеет особое символическое значение для христиан.
«Если человек уходит в пасхальные или страстные дни, а особенно в Пасху — это всегда трактуется как особое благоволение Бога. Это радостные дни, и смерть в это время воспринимается как путь к самому Господу», — сказал aif.ru религиовед Роман Лункин.
Священник Тимашов добавил, что не считает смерть понтифика в неделю после Пасхи каким-то знаком. Он напомнил, что 20 лет назад папа Иоанн Павел II тоже умер во время пасхальной недели.
«Скажем так, что смерть в Пасху — это особое напоминание, что прекращение земной жизни в нашей христианской вере — это переход в вечность», — сказал священник.
Каким было последнее желание папы римского.
Папа римский Франциск хотел, чтобы его похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме, которую он регулярно посещал для молитвы.
«Наверняка похороны будут публичными. Папа хотел, чтобы его похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре. Скорее всего, отпевание и литургия пройдут на площади Святого Петра, а потом траурный кортеж отвезет гроб в базилику Санта-Мария-Маджоре, где будет погребение», — сказал Тимашов.
Также религиовед Лункин рассказал, что главной темой последних месяцев понтификата Папы Франциска стала «надежда на мир» — именно это стало его ключевым обращением к миру перед смертью.
Какие проблемы были у папы римского со здоровьем.
Еще в молодости в Аргентине папе римскому Франциску удалили часть легкого, что также стало причиной проблем со здоровьем в последние годы. В 2021 году он перенёс операцию на толстой кишке, а в июне 2023 года — на брюшной полости из-за грыжи.
В последнее время понтифик передвигался с помощью трости или в инвалидном кресле из-за проблем с ишиасом (воспаление седалищного нерва — ред.).
Одним из последних, кто встречался с папой римским Франциском, был художник Никас Сафронов. Он рассказывал aif.ru, что их встреча в феврале длилась около 45 минут, хотя самочувствие понтифика уже тогда было тяжелым. Они обсуждали культуру и культурные связи, являющиеся важнейшим мостом, через который люди могут общаться.
«Поэтому для него было так важно встретиться с нами, поговорить, дать свое напутствие и показать всему миру, что он поддерживает культурный обмен», — отметил Сафронов.
Через несколько дней после этой встречи папу римского госпитализировали для лечения затянувшегося бронхита. Ему предписали полный покой. Через несколько дней стало известно, что тесты определили у него полимикробную инфекцию дыхательных путей.
В конце февраля у папы римского диагностировали двустороннюю пневмонию. В течение марта периодически появлялись различные новости о состоянии главы Римско-католической церкви, врачи осторожно давали прогнозы. Его выписали 23 марта.
Понтифик появился на публике после выписки лишь дважды. В последний раз — накануне смерти. Он поздравил католиков с праздником.