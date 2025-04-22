Особый знак: католики расшифровали смысл последнего послания папы римского

Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет в понедельник утром. В феврале его госпитализировали в римскую клинику «Джемелли» с бронхитом, позднее врачи диагностировали начальную форму двусторонней пневмонии. В больнице он провел 5 недель, пережив четыре дыхательных кризиса. Дважды его состояние оценивалось как критическое.
Что сказал папа римский перед смертью.
Папа римский Франциск оставил после себя глубокое духовное послание, которое уже называют его символическим завещанием. Как рассказал в беседе с aif.ru религиовед Роман Лункин, одной из ключевых тем последних месяцев понтификата стала идея надежды, особенно надежды на мир.
«Это было особенно важно для Франциска в рамках юбилейного Года Надежды в католической церкви, и он стремился вдохновить верующих на сохранение надежды, в том числе на мир во всем мире», — отметил собеседник.
Лункин подчеркнул, что папа Франциск был очень открытым и общительным человеком, который не боялся высказывать свое мнение, несмотря на критику. Он вдохновил многих, особенно в первые годы своего понтификата, когда стал символом для молодежи и католических активистов.
Кроме того, Франциск активно выступал против гонки вооружений и угрозы ядерной войны, поддерживая международные усилия по отказу от ядерного оружия. Также он был известен своей энцикликой в защиту природы и за критику безбрежного потребления и рыночной экономики.
Какое значение католики придают смерти на Пасху.
По словам Романа Лункина, смерть папы римского Франциска в Пасхальные дни приобретает особое символическое значение для христиан, ведь смерть в эти священные дни воспринимается как благословение от Бога.
«Если человек уходит в пасхальные или страстные дни, а особенно в Пасху, это трактуется как особое благоволение Бога. Это радостное время, и смерть в эти дни воспринимается как путь к Господу», — пояснил Лункин.
Эксперт подчеркнул, что для всех верующих, как католиков, так и православных, подобное событие воспринимается с духовной радостью.
«Смерть для христиан — это не конец, а начало новой жизни с Богом на небесах. Сейчас можно сказать, что все радуются за папу Франциска», — добавил религиовед.
Кто станет новым папой.
После смерти папы римского Франциска в Ватикане начнется конклав, на котором кардиналы выберут нового понтифика. Как рассказал религиовед Роман Лункин в беседе с aif.ru, в данный момент среди претендентов нет явного лидера, однако можно выделить несколько ключевых фигур.
«На данный момент нет определенного лидирующего кандидата, хотя обсуждаются различные имена. Рейтинги, которые публикуются в прессе, можно рассматривать, но они не дают четкого понимания того, кто станет папой», — отметил Лункин.
Религиовед выделил несколько фигур, активно обсуждаемых как возможные преемники Франциска. Одним из них является кардинал Маттео Дзуппи, который стал известен благодаря своей роли в миротворческих миссиях.
«Он является уполномоченным папы Римского по миротворчеству в рамках украинского кризиса: он приезжал в Россию, чтобы помочь перемещенным лицам, включая детей, а также участвовал в обмене военнопленными», — рассказал Лункин.
По его словам, Дзуппи представляет более гибкую дипломатическую линию, хотя его позиция на Западе иногда воспринимается как пророссийская.
«Позиция кардинала Дзуппи соответствует концепту позитивного нейтралитета Ватикана. С одной стороны, это нейтралитет, но на Западе его нередко воспринимают как пророссийскую позицию. Дзуппи, в отличие от других иерархов, никогда открыто не осуждал Россию», — объяснил Лункин.
Он также отметил, что сам Папа Франциск придерживался сдержанной риторики.
«Он старался говорить слова поддержки как одной, так и другой стороне, оставаясь на стороне всех страдающих. Это и была его позиция — подчеркнуто нейтральная», — добавил Лункин.
Другим возможным кандидатом рассматривается Пьетро Паролин — нынешний госсекретарь Ватикана, который часто упоминается среди претендентов.
«Паролин — это человек, хорошо знакомый с внутренней курией Ватикана и обладающий опытом в дипломатии. Он активно взаимодействует с Русской православной церковью и Россией», — подчеркнул эксперт.
Также в списке вероятных кандидатов — кардинал Жан-Клод Холлерих из Люксембурга, глава Совета европейских епископских конференций.
«Я бы выделил кардинала Жан-Клода Холлериха, который является одним из наиболее сбалансированных кандидатов, но с более либеральной направленностью. Он возглавляет Совет европейских епископских конференций, что делает его важной фигурой, администрирующей католическую церковь в Европе. Среди других кандидатов также упоминается американский кардинал Рэймонд Берк, который представляет консервативное крыло церкви, что может сделать его выбор логичным, особенно учитывая политическую ситуацию в США», — отметил Лункин.
Однако, по мнению Лукина, кардиналы, вероятно, будут стремиться выбрать более сбалансированного кандидата, как это было в 2013 году, когда выбор пал на Франциска.
«Я думаю, что выборы папы будут похожи на 2013 год, когда никто не ожидал, что выбор падет на Франциска. Это будет сюрприз», — заключил Лункин.
Он также рассказал aif.ru, что конклав по выбору нового папы римского начнется в ближайшие две недели после смерти папы Франциска.
«Конклав собирается в течение двух недель после смерти Папы. Это собрание кардиналов проходит в Сикстинской капелле Апостольского дворца в Ватикане, где происходит голосование. Кардиналы выбирают нового Папу до тех пор, пока один из кандидатов не получит необходимое большинство голосов», — пояснил эксперт.
Лукин добавил, что в голосовании могут участвовать только кардиналы, не достигшие 80 лет.
«Например, известный кардинал Джованни Баттиста Ре, которому сейчас 91 год, уже не имеет права участвовать в выборах, хотя он остается в коллегии», — отметил собеседник aif.ru.
По его словам, выборы обычно проходят достаточно быстро.
«Как правило, голосование занимает два-три дня. На данный момент никто не заинтересован в затягивании процесса, поэтому выборы проходят оперативно», — рассказал Роман Лункин.
Он также напомнил, что в Средние века, когда кардиналы не могли долго прийти к согласию, их изолировали и ограничивали в пище, оставляя только воду, чтобы ускорить процесс. Сегодня такие меры не применяются, однако кардиналы все равно изолированы.