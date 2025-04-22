Осадки ожидаются во вторник на большей части территории Казахстана

«Фронтальные разделы, связанные с северо-западным и южными циклонами, обусловят неустойчивый характер погоды на большей части территории РК — пройдут дожди с грозами, на востоке страны в ночные часы ожидаются осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе с пыльными бурями, на севере, востоке, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы — туман. Ночью на востоке, в предгорных районах Алматинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки −1», — говорится в сообщении.