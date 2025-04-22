Осадки ожидаются во вторник на большей части территории Казахстана

«Фронтальные разделы, связанные с северо-западным и южными циклонами, обусловят неустойчивый характер погоды на большей части территории РК — пройдут дожди с грозами, на востоке страны в ночные часы ожидаются осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе с пыльными бурями, на севере, востоке, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы — туман. Ночью на востоке, в предгорных районах Алматинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки −1», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный ночью 5−10, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7+9, днем +21+23.
В Алматы переменная облачность, вечером кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3−8, днем порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8, днем +18+20.
В Шымкенте переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7−12, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10, днем +21+23.
В Акмолинской области ночью на севере и востоке, днем на западе и юге дождь. Днем +19+24, ночью +8+13.
В области Улытау без осадков. Днем +20+25, ночью +8+13.
В Карагандинской области тоже без осадков. Днем +17+22, ночью +7+12.
В Западно-Казахстанской области осадков тоже не ожидается. Днем +23+28, ночью +10+15.
В Атырауской области осадков не ожидается. Днем +25+30, ночью +10+15.
В Мангистауской области без осадков. Днем +26+31, ночью +10+15.
В Актюбинской области тоже без осадков. Днем +22+27, ночью +7+12.
В Костанайской области ночью на севере, днем на севере и востоке дождь. Днем +13+18, ночью +8+13.
В Северо-Казахстанской области ночью на всей территории, днем на юго-западе дождь. Днем +10+15, ночью +4+9.
В Павлодарской области дождь. Днем +11+16, ночью +9+14.
В области Абай ночью на севере, днем на севере и в центре дождь. Днем +14+19, ночью +4+9.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере дождь со снегом, днем на севере и востоке дождь. Днем +13+18, ночью −1−6.
В Кызылординской области без осадков. Днем +23+28, ночью +9+14.
В Туркестанской области днем в горах гроза. Днем +22+27, ночью +7+12.
В Жамбылской области тоже днем в горах гроза. Днем +8+13, ночью +3+8.
В Алматинской области днем в горах гроза. Днем +18+23, ночью +3+8 (на южной половине региона на поверхности почвы заморозки −1).
В области Жетысу в горах тоже ожидается гроза. Днем +22+27, ночью +7+12.
«В ближайшие трое суток на горных реках юга и юго-востока республики будут наблюдаться колебания водности. На реке Есиль (Акмолинская область и СКО) будут наблюдаться подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.