Метят в детей: ВСУ забрасывают мирные города минами «колокольчик»

«Колокольчик» по габаритам достаточно маленький, заявил aif.ru эксперт. Из-за этого их сложно заметить в траве. По словам Гагина, мина является кассетным боеприпасом, который изначально предназначался для поражения живой силы. Их чаще всего несет ракета, но бывает, когда солдаты ВСУ разбирают кассетную часть на составляющие, а затем с помощью беспилотников доставляют в жилые районы.