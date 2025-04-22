Метят в детей: ВСУ забрасывают мирные города минами «колокольчик»

Вооруженные силы Украины забрасывают российские приграничные города минами «колокольчик». Причем, делают это украинские боевики намеренно, поскольку промахнуться ракетой, которая несет этот боевой заряд, нельзя. В разговоре с aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал, чем опасны мины «колокольчик», а также о жертвах бесчеловечных действий ВСУ.
Жертвами становятся старики и дети.
Гагин рассказал aif.ru, что часто встречается с минами «колокольчик». По его словам, Вооруженные силы Украины применяют их по всей линии боевого соприкосновения, а также по городам прифронтовой зоны.
«То есть абсолютно не считаясь с тем, что жертвами станут гражданские», — сказал собеседник издания.
По его словам, именно дети и пожилые люди чаще всего становятся жертвами мин «колокольчик». Эксперт отметил в разговоре с aif.ru, что сам боеприпас небольшой, поэтому старики из-за уже плохого зрения могут ее просто не заметить.
«А дети чаще всего пытаются взять такие мины в руки, чтобы поиграть или просто из любопытства», — подчеркнул Гагин.
«Колокольчик» сложно заметить в траве.
«Колокольчик» по габаритам достаточно маленький, заявил aif.ru эксперт. Из-за этого их сложно заметить в траве. По словам Гагина, мина является кассетным боеприпасом, который изначально предназначался для поражения живой силы. Их чаще всего несет ракета, но бывает, когда солдаты ВСУ разбирают кассетную часть на составляющие, а затем с помощью беспилотников доставляют в жилые районы.
«Если потревожить, попытаться взять в руки или не заметить такие мины, то происходит детонация. Подрыва достаточно, чтобы травмировать или лишить жизни взрослого человека», — сказал aif.ru Гагин.
При этом эксперт выразил уверенность, что украинские войска специально наносят удары по жилым районам и минируют их, поскольку промахнуться кассетными боеприпасами нельзя. Гагин подчеркнул, что ВСУ прекрасно знают, куда все летит.
«Оружие, чаще всего, наводится с помощью спутника, то есть цель изначально ясна. Эта не артиллерия, где какой-нибудь наводчик может промахнуться», — добавил в беседе с aif.ru он.
Опаснее, чем «Лепестки».
Гагин отметил aif.ru, что по размерам «колокольчик» схож с миной «лепесток». Также эти боеприпасы практически одинаково опасны. При этом «лепесток» традиционно используется для дистанционного минирования, а «колокольчик» — это чаще всего то, что не сработало при ударе ракеты с кассетной частью.
«При этом они опасны, потому что после падения на землю, все равно остаются на боевом взводе. Разминировать их невозможно, нужно только уничтожать», — сказал эксперт.
Он также добавил, что если есть возможность лишний раз их не трогать, то они уничтожаются на месте. В противном случае — эти мины собирают в специальные контейнеры, вывозят и взрывают.
20 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в селе Таврово пострадал 12-летний мальчик из-за детонации мины «колокольчик».
За несколько дней до этого в Шебекинском городском округе при взрыве «колокольчика» смертельное ранение получил школьник. Гладков отмечал, что мина взорвалась у 10-летнего мальчика в руках, когда он поднял ее с земли.