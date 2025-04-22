Помощник Жириновского рассказал о покупателях паспорта политика на торгах

Он отметил, что не может найти объяснение, как документ политика мог попасть на аукцион.
«Человек в течение жизни меняет много загранпаспортов. Возможно, когда-то загранпаспорт он передавал в музей. Как он из музея попал на торги, об этом история умалчивает. Вряд ли он кому-то дарил загранпаспорт», — поделился мнением Власов.
По словам бывшего помощника Жириновского, политик дарил своим однопартийцам и знакомым личные вещи, галстуки, удостоверения. Кроме того, лидер ЛДПР устраивал распродажи своих вещей, а вырученные средства направлял на благотворительность.
«У меня есть кейс, галстуки, знаменитая шапка и карточка для голосования предыдущего созыва, которые он мне подарил. Продавать не планирую, эта реликвия бесценна для меня», — рассказал Власов.
Отвечая на вопрос о том, кто может побороться за паспорт Жириновского на аукционе, бывший помощник политика предположил, что он может заинтересовать продавцов эксклюзивных вещей.
«Цена будет зависеть от созданного вокруг торгов ажиотажа. Что касается, кто может приобрести, есть магазины, которые продают вещи знаменитых людей. Может быть, как раз такой магазин и купит», — добавил Власов.
Как стало известно, загранпаспорт Жириновского выставлен на аукцион в Санкт-Петербурге с начальной ценой 100 тысяч рублей. Торги состоятся 27 апреля.