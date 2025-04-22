На запорожском направлении боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) достаточно часто сдаются в плен при непосредственном столкновении с подразделениями российской армии. Об этом в беседе с aif.ru рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Боевики ВСУ при непосредственном контакте с российскими военнослужащими достаточно часто сдаются в плен. Особенно часто это происходит после массированных ударов по позициям ВСУ с применением авиационных бомб, артиллерии, систем залпового огня и ударных беспилотников», — рассказал он.
По словам собеседника aif.ru, для украинских военнослужащих существуют целые планы, как перейти на мирную сторону.
«Многие из них после общения с нами быстро возвращаются к пониманию своей идентичности и начинают воевать уже за Вооруженные силы России. Эти люди осознали, что были обмануты и использованы в интересах Зеленского, а не для защиты своей Родины», — объяснил он.
Собеседник уточнил, что случаи добровольной сдачи в плен действительно фиксируются регулярно, несмотря на попытки командиров ВСУ пресекать их вплоть до расстрела в спину. По его словам, украинские бойцы часто прибегают к визуальным сигналам, чтобы показать свои намерения.
«Недавно был случай — украинский военнослужащий полностью разделся до нижнего белья и вышел навстречу нашему дрону, подняв руки. Так он показал, что у него нет оружия и он готов сдаться. Это произошло на одном из участков Запорожского фронта», — рассказал Рогов.
Говоря о возможности украинских бойцов сообщить о намерении сдаться в плен по известным радиочастотам связи с ВС РФ, военный эксперт отметил, что такие попытки зачастую блокируются средствами радиоэлектронной борьбы или преднамеренно ограничиваются со стороны украинского командования.
Ранее Рогов также сообщал, что в районе населенного пункта Работино в Запорожской области произошло пересечение российских и украинских эвакуационных групп, обе из которых работали с белыми флагами.