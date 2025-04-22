Раскрыта тайна предсмертного фото Папы Римского Франциска

Врач Василий Шуров проанализировал состояние здоровья Папы Римского Франциска, основываясь на его последней фотографии, сделанной во время встречи с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом в воскресенье, 20 апреля.
«Здесь все очевидно. Понтифик, которому было 88 лет, долгое время болел. Его перемещали на инвалидной коляске. В последнее время он находился в медучреждениях, в отделении интенсивной терапии, где поддерживалась его жизнь. Но бесконечно поддерживать жизнь, когда все ресурсы исчерпаны, крайне сложно», — сказал Шуров в комментарии aif.ru.
Эксперт отметил, что на фотографии запечатлён человек, находящийся в тяжёлом состоянии. Он обратил внимание на отёчность лица Франциска и его отстраненный взгляд.
«Возможно, это постановочное фото, сделанное специально для Вэнса. Вице-президент США зашёл на пару секунд, пожал руку Папе Римскому, который даже не смотрел на него, а смотрел куда-то вперёд… Поэтому всё логично и завершилось», — отметил Шуров.
О смерти Франциска стало известно 21 апреля. Он являлся главой католической церкви с 2013 года.
Ранее Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского Франциска. Глава государства отметил, что понтифик способствовал развитию диалога между Русской православной церковью и Римско-католической.