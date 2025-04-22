Раскрыта тайна предсмертного фото Папы Римского Франциска

«Здесь все очевидно. Понтифик, которому было 88 лет, долгое время болел. Его перемещали на инвалидной коляске. В последнее время он находился в медучреждениях, в отделении интенсивной терапии, где поддерживалась его жизнь. Но бесконечно поддерживать жизнь, когда все ресурсы исчерпаны, крайне сложно», — сказал Шуров в комментарии aif.ru.