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Раскрыта тайна предсмертного фото Папы Римского Франциска

Эксперт обратил внимание на отёчность лица Франциска и его отстранённый взгляд.

Источник: Аргументы и факты

Врач Василий Шуров проанализировал состояние здоровья Папы Римского Франциска, основываясь на его последней фотографии, сделанной во время встречи с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом в воскресенье, 20 апреля.

«Здесь все очевидно. Понтифик, которому было 88 лет, долгое время болел. Его перемещали на инвалидной коляске. В последнее время он находился в медучреждениях, в отделении интенсивной терапии, где поддерживалась его жизнь. Но бесконечно поддерживать жизнь, когда все ресурсы исчерпаны, крайне сложно», — сказал Шуров в комментарии aif.ru.

Эксперт отметил, что на фотографии запечатлён человек, находящийся в тяжёлом состоянии. Он обратил внимание на отёчность лица Франциска и его отстраненный взгляд.

«Возможно, это постановочное фото, сделанное специально для Вэнса. Вице-президент США зашёл на пару секунд, пожал руку Папе Римскому, который даже не смотрел на него, а смотрел куда-то вперёд… Поэтому всё логично и завершилось», — отметил Шуров.

О смерти Франциска стало известно 21 апреля. Он являлся главой католической церкви с 2013 года.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского Франциска. Глава государства отметил, что понтифик способствовал развитию диалога между Русской православной церковью и Римско-католической.