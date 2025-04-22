Президент России пообещал помочь в развитии Иркутска

Президент Владимир Путин встретился с главами муниципальных образований субъектов России. Одним из участников форума «Малая Родина — сила России» стал мэр Иркутска Руслан Болотов. Среди тем, поднятых во время мероприятия, стало обеспечение жилья теплом и электричеством, экологические проблемы, переселение людей из аварийного жилья.
— Иркутск развивается, развивается заметно, хотя и проблем там, исторически накопившихся, очень и очень много, — сказал Владимир Путин.
Президент пообещал, что правительство России продолжит и дальше помогать в развитии Иркутска. Будут реализовываться различные проекты, направленные на улучшение города и решение основных проблем.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что многоквартирные дома, пострадавшие от урагана, отремонтируют до 1 августа в Иркутской области.