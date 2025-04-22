Президент России пообещал помочь в развитии Иркутска

Президент Владимир Путин встретился с главами муниципальных образований субъектов России. Одним из участников форума «Малая Родина — сила России» стал мэр Иркутска Руслан Болотов. Среди тем, поднятых во время мероприятия, стало обеспечение жилья теплом и электричеством, экологические проблемы, переселение людей из аварийного жилья.