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Президент России пообещал помочь в развитии Иркутска

Для преображения города будут реализовываться различные проекты.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Президент Владимир Путин встретился с главами муниципальных образований субъектов России. Одним из участников форума «Малая Родина — сила России» стал мэр Иркутска Руслан Болотов. Среди тем, поднятых во время мероприятия, стало обеспечение жилья теплом и электричеством, экологические проблемы, переселение людей из аварийного жилья.

— Иркутск развивается, развивается заметно, хотя и проблем там, исторически накопившихся, очень и очень много, — сказал Владимир Путин.

Президент пообещал, что правительство России продолжит и дальше помогать в развитии Иркутска. Будут реализовываться различные проекты, направленные на улучшение города и решение основных проблем.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что многоквартирные дома, пострадавшие от урагана, отремонтируют до 1 августа в Иркутской области.