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В Омске проведут таинство об упокоении Папы Римского

В минувший понедельник, 21 апреля 2025 года, объявлено о смерти папы римского Франциска на 89-м году жизни и 13-м году понтификата.

Источник: Reuters

Как удалось узнать «СуперОмску», богослужения о почившем пройдут 24 апреля и в Омске.

«В четверг, в 19:00, пройдет Святая месса об упокоении Папы Франциска», — в частности, сообщил «СуперОмску» настоятель прихода Сретения Господня Римско-Католической церкви в городе Омске".

Отметим, свои соболезнования в связи с кончиной понтифика выразили в том числе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также президент России Владимир Путин.

Дата конклава, процедуры выборов нового Папы, пока не назначена. Ожидается, что основные мероприятия стартуют после завершения траура.