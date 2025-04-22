В Омске проведут таинство об упокоении Папы Римского

Как удалось узнать «СуперОмску», богослужения о почившем пройдут 24 апреля и в Омске.
«В четверг, в 19:00, пройдет Святая месса об упокоении Папы Франциска», — в частности, сообщил «СуперОмску» настоятель прихода Сретения Господня Римско-Католической церкви в городе Омске".
Отметим, свои соболезнования в связи с кончиной понтифика выразили в том числе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также президент России Владимир Путин.
Дата конклава, процедуры выборов нового Папы, пока не назначена. Ожидается, что основные мероприятия стартуют после завершения траура.