Зоопарк приглашает омичей попробовать себя в роли ветеринара

26 апреля в Детском ЭкоЦентре Омска состоится тематическое мероприятие, посвящённое Всемирному дню ветеринара. Начало праздника запланировано на 12:00, сообщили организаторы.
По информации зоопарка, гости мероприятия смогут попробовать себя в роли ветеринарных специалистов: научатся проводить осмотр животных, узнают, как правильно фиксировать питомцев, обрабатывать раны, подрезать когти и использовать ветеринарные инструменты и медикаменты. Для участников подготовлена интерактивная программа и знакомство с обитателями зоопарка.
Всемирный день ветеринара ежегодно отмечается в последнюю субботу апреля. Профессия ветеринарного врача играет ключевую роль в обеспечении эпизоотического благополучия, выпуске безопасной продукции животноводства и защите здоровья людей от болезней, общих для человека и животных.