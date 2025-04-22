Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зоопарк приглашает омичей попробовать себя в роли ветеринара

Участники смогут узнать, как правильно ухаживать за животными, и применить полученные знания на практике.

Источник: Om1 Новосибирск

26 апреля в Детском ЭкоЦентре Омска состоится тематическое мероприятие, посвящённое Всемирному дню ветеринара. Начало праздника запланировано на 12:00, сообщили организаторы.

По информации зоопарка, гости мероприятия смогут попробовать себя в роли ветеринарных специалистов: научатся проводить осмотр животных, узнают, как правильно фиксировать питомцев, обрабатывать раны, подрезать когти и использовать ветеринарные инструменты и медикаменты. Для участников подготовлена интерактивная программа и знакомство с обитателями зоопарка.

Всемирный день ветеринара ежегодно отмечается в последнюю субботу апреля. Профессия ветеринарного врача играет ключевую роль в обеспечении эпизоотического благополучия, выпуске безопасной продукции животноводства и защите здоровья людей от болезней, общих для человека и животных.