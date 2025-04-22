Зоопарк приглашает омичей попробовать себя в роли ветеринара

По информации зоопарка, гости мероприятия смогут попробовать себя в роли ветеринарных специалистов: научатся проводить осмотр животных, узнают, как правильно фиксировать питомцев, обрабатывать раны, подрезать когти и использовать ветеринарные инструменты и медикаменты. Для участников подготовлена интерактивная программа и знакомство с обитателями зоопарка.