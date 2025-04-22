В Уфе наблюдается 5-балльная загруженность дорог.

В Уфе в утренний час пик 22 апреля, по данным сервиса «Яндекс пробки», наблюдается 5-балльная загруженность дорог. По информации минтранса РБ, при въезде в Уфу со стороны Р-240 движение плотное от ТЦ «Дачник» до развязки с улицей Заки Валиди. Движение свободное со стороны микрорайонов Затон и Шакша, а также улицы Пугачева.
В городе по улице Заки Валиди движение плотное от развязки проспектом С. Юлаева до ул. Новомостовой, средняя скорость здесь 20,9 км/ч. По проспекту Салавата Юлаева движение свободное (65,5 км/ч). По проспекту Октября также движение свободное (36,6 км/ч). По улице Менделеева движение плотное (25,6 км/ч). По улице Маршала Жукова движение плотное от ул. Сельской Богородской до ул. Трамвайной (32,6 км/ч).