В поселке Юг откроется Центр культуры Пермского края

В пятницу, 25 апреля, завершающее череду открытий Центров культуры-2025 событие состоится в поселке Юг.
Проект, с которым поселок Юг завоевал звание «Центр культуры Пермского края», называется «Юг — всему медь».
«Основная идея проекта “Юг — всему медь!” заключается в гармоничном развитии туризма в поселке Юг путем активного вовлечения местных жителей в процесс. Вместо навязывания туристического развития сверху проект фокусируется на создании партнерства между туристами и местным населением, превращая жителей Юга из пассивных наблюдателей в активных участников и бенефициаров туристической деятельности, создавая новые местные сообщества и вовлекая новых зрителей и участников событий», — говорится в проекте-победителе программы «Пермский край — территория культуры».
Проект, который будет реализовываться в этом году, три основных направления. В рамках направления «Юг — медь истории» планируется проведение краеведческой конференции, издание сборника «Города-заводы», продолжится работа над экскурсионными маршрутами, будет разработана линейка сувенирной продукции.
Основной целью направления «Юг — медь сообществ» станет вовлечение местных сообществ в деятельность проекта. В программе направления — множество фестивалей: фестиваль школьных театров и слет волонтеров культуры, гастрофестиваль и фестиваль-реконструкция жизни и быта рабочих Юговских заводов, проект «Мода для завода» и фестиваль рекрутской культуры. Жители Юга смогут принять участие в событиях на самые разные темы.
Направление «Юг — медь событий» призвано создать единую событийную платформу, которая позволит повысить туристический потенциал поселка Юг, привлекая гостей и жителей Пермского края, а также укрепить чувство принадлежности к истории и культуре поселка у местных жителей. Здесь в программе — цикл молодежных интеллектуальных игр, выставки художников Пермского края и соседних регионов, велоэкскурсия и велоквест, выставка «Легенды Юговских заводов», созданная на основе воспоминаний местных жителей, книг и газет о жизни Юговских заводов.