В поселке Юг откроется Центр культуры Пермского края

Направление «Юг — медь событий» призвано создать единую событийную платформу, которая позволит повысить туристический потенциал поселка Юг, привлекая гостей и жителей Пермского края, а также укрепить чувство принадлежности к истории и культуре поселка у местных жителей. Здесь в программе — цикл молодежных интеллектуальных игр, выставки художников Пермского края и соседних регионов, велоэкскурсия и велоквест, выставка «Легенды Юговских заводов», созданная на основе воспоминаний местных жителей, книг и газет о жизни Юговских заводов.