Модель Kia Rio будет стоить более ₽2 млн после возвращения бренда в Россию

«Однако если представить, что они наладили его, то им необходимо платить утильсбор в зависимости от локализации. По цене крайне сложно говорить, сколько может стоить Rio. Если Kia проходит по максимальной шкале локализации, то нужно делать поправку на инфляцию, курсы, это где-то плюс 30 процентов к машине, а, скорее всего, и больше. Если раньше в средней комплектации она, вроде, стоила 1,2 миллиона, то сейчас при высокой степени локализации, позволяющей получать субсидии, машина не будет стоить дешевле 2 миллионов. А при локализации ниже 100 процентов цена Rio будет еще больше», — считает автоэксперт.