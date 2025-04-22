Модель Kia Rio будет стоить более ₽2 млн после возвращения бренда в Россию

При возвращении автомобильного бренда Kia на российский рынок ранее самая популярная в России модель южнокорейского концерна Kia Rio не будет стоить меньше 2 миллионов рублей. Своим мнением в беседе с корреспондентом aif.ru поделился экс-президент РОАД Олег Мосеев.
Ранее стало известно, что южнокорейский автоконцерн Kia зарегистрировал в России новые товарные знаки.
«Если говорить о Kia, то у них самой массовой моделью в России была Rio. Но без производства ей тут точно делать нечего, а оно требует переналадку оборудования, так как Рио, которая собиралась в России, была предыдущей моделью. Также нужно организовать цепочки поставок. Очень оптимистичные эксперты говорят, что на это нужно шесть месяцев, но на начало производства может уйти и годы», — сказал собеседник издания.
При этом Мосеев отметил, что о конкретной стоимости Kia Rio говорить очень сложно, так как на нее влияет, в том числе и локализация. По его предположениям, цена автомобиля при 100 процентной локализации не будет ниже 2 миллионов рублей.
«Однако если представить, что они наладили его, то им необходимо платить утильсбор в зависимости от локализации. По цене крайне сложно говорить, сколько может стоить Rio. Если Kia проходит по максимальной шкале локализации, то нужно делать поправку на инфляцию, курсы, это где-то плюс 30 процентов к машине, а, скорее всего, и больше. Если раньше в средней комплектации она, вроде, стоила 1,2 миллиона, то сейчас при высокой степени локализации, позволяющей получать субсидии, машина не будет стоить дешевле 2 миллионов. А при локализации ниже 100 процентов цена Rio будет еще больше», — считает автоэксперт.
До этого Мосеев рассказывал aif.ru, что Kia заинтересована в возвращении на авторынок России. При этом южнокорейский бренд ожидает снятия санкций и разъяснений от российских властей по условиям работы в стране.