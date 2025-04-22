В Намангане требуют убрать неправильно установленные камеры: хоким выступил против незаконных штрафов

В Намангане, похоже, решили не доводить до винтовок и взялись за проблему официально. Хоким города Анвар Отаходжаев направил письмо начальнику областного Управления безопасности дорожного движения с просьбой демонтировать незаконно установленные камеры и радары, а также прекратить взимание штрафов, выписанных с их помощью.
Что не так с камерами?
В письме хокима говорится, что на встречах с представителями общественности и молодёжью, а также в ходе обсуждений с жителями, стало очевидно: растёт недовольство по поводу автоматических штрафов, выписываемых за нарушения ПДД. Особенно это заметно в социальных сетях, где граждане всё чаще выражают недоверие к действиям властей и говорят о несправедливости системы.
Многие камеры, по словам хокима, установлены с нарушением норм — на крышах зданий и на опорах уличного освещения, находящихся в ведении городских и районных управлений благоустройства. Это уже само по себе — повод для вопросов. Но если с таких камер ещё и массово выписываются штрафы — это прямой путь к общественному возмущению.
Хоким против «бизнеса на штрафах»
В письме Анвар Отаходжаев требует удалить из системы фиксации камеры, установленные с нарушением положений законодательства, и использовать такие комплексы только в целях обеспечения безопасности, а не как инструмент сбора штрафов.
Что дальше?
Реакции МВД пока нет. Неизвестно, последует ли реальный демонтаж, и будут ли возвращены деньги тем водителям, которые уже оплатили штрафы, зафиксированные этими камерами. Но сам факт того, что хоким официально встал на сторону горожан — уже сигнал. Возможно, время «странно установленных камер» и несправедливых штрафов подходит к концу.
И, что немаловажно — без винтовок. Пока.