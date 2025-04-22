В Намангане требуют убрать неправильно установленные камеры: хоким выступил против незаконных штрафов

В письме хокима говорится, что на встречах с представителями общественности и молодёжью, а также в ходе обсуждений с жителями, стало очевидно: растёт недовольство по поводу автоматических штрафов, выписываемых за нарушения ПДД. Особенно это заметно в социальных сетях, где граждане всё чаще выражают недоверие к действиям властей и говорят о несправедливости системы.