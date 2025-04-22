Письма бойцам СВО выбросили на свалку: стала известна их судьба

Ранее сообщалось, что военные, участвующие в специальной операции, в свободное от боевых действий время разбирают пачки писем. На линию соприкосновения они приходят регулярно, как и гуманитарные грузы. Треугольные конвертики в руках бойцов кажутся совсем крохотными. Но, по признанию самих военных, послания эти — на вес золота. Сами бойцы говорят — от таких писем становится как-то легче, а детвора напоминает о семье, которая ждет дома.