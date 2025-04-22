Письма бойцам СВО выбросили на свалку: стала известна их судьба

Оказавшиеся на свалке в Нижнем Новгороде письма бойцам специальной военной операции, которые написали студенты Нижегородского строительного техникума накануне Нового года, несмотря ни на что попадут на передовую. Это в Telegram-канале пообещали представители Дома народного единства.
По их словам, со стороны за этой историей наблюдать невозможно, поэтому Координационный центр по поддержке военнослужащих, который действует действующий на базе Дома народного единства, привезет с ближайшим гуманитарным конвоем и передаст российским военным лично в руки каждый треугольничек. Поскольку письма — это больше, чем простое внимание.
«Это — весточки, которые оберегают и приносят удачу. Это важно для наших защитников, для самих детей и молодых людей, для всех нас», — подчеркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что военные, участвующие в специальной операции, в свободное от боевых действий время разбирают пачки писем. На линию соприкосновения они приходят регулярно, как и гуманитарные грузы. Треугольные конвертики в руках бойцов кажутся совсем крохотными. Но, по признанию самих военных, послания эти — на вес золота. Сами бойцы говорят — от таких писем становится как-то легче, а детвора напоминает о семье, которая ждет дома.
Кроме того, в российском Минобороны рассказали и показали, как находящиеся в зоне СВО военнослужащие пишут письма домой и как доходят до них весточки из дома.