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Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости Крым. В Крыму восстанавливается турпоток, утраченный с 2021 года, фиксируется рост в пределах 20%. Об этом сообщил спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

«2024-й и начало 2025 года характеризуются для Республики Крым восстановительным ростом туристского потока в пределах 20%», — сказал Константинов РИА Новости.

По его данным, в этом курортном сезоне на территории республики принять гостей готовы более 1,1 тысячи объектов отдыха, в том числе 91 санаторий.

Он также отметил, что Крым входит в первую пятерку по спросу среди внутренних направлений на предстоящие майские праздники.

«Фиксируется прирост количества бронирований по Крыму на 30−35% по отношению к прошлому году, который тоже начался с хорошего старта продаж», — добавил глава крымского парламента.

По итогам 2021 года в Крыму отдохнули более 9,5 млн туристов.

По состоянию на начало декабря 2024 года в Крыму отдохнули 5,8 млн туристов, большинство гостей прибыли на автотранспорте через Крымский мост, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.

Крым получит дополнительный туристический поток после сообщения Роспотребнадзора о безопасности пляжей полуострова и ситуации на соседних курортах Краснодарского края, заявили ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР). при этом спрос на Крым начал расти еще до ситуации в Анапе.