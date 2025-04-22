Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток

Крым получит дополнительный туристический поток после сообщения Роспотребнадзора о безопасности пляжей полуострова и ситуации на соседних курортах Краснодарского края, заявили ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР). при этом спрос на Крым начал расти еще до ситуации в Анапе.