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Жителей Башкирии ждет 26-градусная жара

Апрельская жара продержится еще несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По данным метеорологов, 22 апреля в республике ожидается ясная погода без существенных осадков. Ветер юго-западного и западного направлений будет умеренным. Дневная температура составит +21…+26°C.

В последующие двое суток — 23 и 24 апреля — ночи останутся ясными, однако днём возможны кратковременные дожди в отдельных районах Башкирии. Ветер западного направления усилится днём с порывами.

— Ночные температуры ожидаются в пределах +5…+10°C, дневные — +20…+25°C, — заключили в Башгидрометцентре.

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