Взорвётся или нет? Учёный прокомментировал «китовую напасть» в Приморье

У берегов Хасанского района продолжается «заплыв» туши мёртвого кита. Специалисты его не утилизировали, а местные жители не разобрали на куски, хотя пытались. Тем временем разговоры о том, что будет с разлагающимся животным дальше, только активизируются в Сети. Возможные варианты развития событий обсудил корр. ИА PrimaMedia с директором ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Андреем Гончаровым.
Приморье стало едва ли не центром притяжения для мёртвых китов — иначе не объяснить то, что почти каждая неделя приносит новость об очередной выброшенной на берег туше огромного мормлека. 13 апреля после шторма у берега впервые заметили мёртвого кита. Инцидент произошёл в Хасанском районе возле мыса Молот. Спустя неделю появилась информация о втором случае — новой туше, обнаруженной на берегу бухты Лукина, тоже в Хасанском районе. Однако президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин подтвердил редакции, что речь идёт всё о той же особи.
Он рассказал в своих соцсетях, что местные жители, увидев тело мёртвого гиганта, сначала пытались справиться с ним самостоятельно: попробовали разделать тушу, но это оказалось не так-то просто. Столкнувшись с санитарными рисками, они отказались от этой идеи. Кита вернули в море. Его тело продолжает разлагаться в прибрежной зоне, отпугивая даже чаек, обычно неравнодушных к подобной «добыче». Граждане предложили сделать из его скелета достопримечательность.
Через некоторое время в Сети разлетелась информация о новой находке — ещё одном мёртвом ките, с верёвкой на теле и следами извлечённого жира — всё там же, в бухте Лукина в Хасанском районе. Редакция заметила совпадения.
Разговоры о будущем кита тем временем продолжаются. Некоторые опасаются, что туша может взорваться от скопившихся газов, как это иногда случается при разложении крупных морских животных. Однако учёный успокаивает: вероятность сильного взрыва и нанесения реального ущерба мала.
«Кит (кишечник, желудок) взорваться, конечно, может от скопления газов, появляющихся в процессе разложения тела, но маловероятно, что взрыв будет сильный и нанесет какой-то вред взрывной волной», — сообщил директор ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Андрей Гончаров.
Тем не менее, эксперт отметил, что попадание в воду большого объёма трупного яда может нанести локальный экологический ущерб. Не говоря уже о стойком соответствующем запахе, распространяющемся по округе.
«Местная биота (птицы, рыбы, крабы и так далее) быстро утилизировать такой объём биомассы не смогут», — рассказал собеседник.