Взорвётся или нет? Учёный прокомментировал «китовую напасть» в Приморье

Приморье стало едва ли не центром притяжения для мёртвых китов — иначе не объяснить то, что почти каждая неделя приносит новость об очередной выброшенной на берег туше огромного мормлека. 13 апреля после шторма у берега впервые заметили мёртвого кита. Инцидент произошёл в Хасанском районе возле мыса Молот. Спустя неделю появилась информация о втором случае — новой туше, обнаруженной на берегу бухты Лукина, тоже в Хасанском районе. Однако президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин подтвердил редакции, что речь идёт всё о той же особи.