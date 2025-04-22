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Двор во Владивостоке заливает водой спустя четыре месяца после вмешательства прокуратуры

Жильцы дома 82 по улице Адмирала Кузнецова во Владивостоке напомнили городской администрации о нерешённой проблеме с течью на придомовой территории, на которую в прошлом году уже обращала внимание прокуратура, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В декабре 2024 года на придомовом проезде в ледяной колее застрял автомобиль службы скорой медицинской помощи. Информация об этом инциденте быстро распространилась в социальных сетях и дошла до прокуратуры. Надзорное ведомство начало разбирательство, призвав к ответу представителей городской администрации и Приморского водоканала. Проезд очистили от наледи, но саму течь до сих пор не устранили.

Жильцы дома в Telegram-чат главы города Константина Шестакова сообщают, что после инцидента с застрявшим автомобилем скорой помощи, с согласия администрации, во дворе с помощью спецтехники была выкопана яма для отвода воды. Однако с декабря яма заполнилась водой и мусором, и вода вытекает из неё на дорогу. Это может привести к повторению проблемы с обледеневшей дорогой в следующем году.

На данный момент должностные лица не предпринимают никаких действий по ликвидации течи, хотя Примводоканал обещал убрать её весной. Формально у коммунальщиков остаётся больше месяца на выполнение обещания, но яма вызывает у жильцов серьёзные опасения. Её глубина, по словам очевидцев, составляет около трёх метров, что создаёт риск утопления в случае падения.

На момент подготовки публикации ответа на обращения жильцов от администрации Владивостока и других компетентных структур не поступало.