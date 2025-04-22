Двор во Владивостоке заливает водой спустя четыре месяца после вмешательства прокуратуры

Жильцы дома в Telegram-чат главы города Константина Шестакова сообщают, что после инцидента с застрявшим автомобилем скорой помощи, с согласия администрации, во дворе с помощью спецтехники была выкопана яма для отвода воды. Однако с декабря яма заполнилась водой и мусором, и вода вытекает из неё на дорогу. Это может привести к повторению проблемы с обледеневшей дорогой в следующем году.