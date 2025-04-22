В центре Перми планируют обустроить сквер в готическом стиле

На территории появятся пешеходные дорожки, площадка для отдыха, террасы с перголами, сенсорные зоны с различными растениями, периметральные живые изгороди, а также информационные стенды с историей лютеранства в Прикамье. Предполагается, что центральная часть сквера станет для проведения различных мероприятий, в том числе органных и камерных концертов, городских и церковных праздников. Там построят сцену и амфитеатр, а также установят архитектурную подсветку.