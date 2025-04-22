Два бойца ВСУ перебежали через границу и сдались в плен в Курской области

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что на запорожском направлении боевики ВСУ довольно часто сдаются в плен при непосредственном столкновении с подразделениями российской армии.