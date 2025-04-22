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Два бойца ВСУ перебежали через границу и сдались в плен в Курской области

Российский дрон вывел двух украинских бойцов.

Два солдата ВСУ перебежали через границу и сдались в плен российским военным в Курской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

Сообщается, что после получения приказа на пересечение госграницы в Краснопольском районе Сумской области бойцы ВСУ бросили оружие и под контролем российского оператора БПЛА побежали к позициям ВС РФ.

Первым добрался украинский военный, который мог передвигаться самостоятельно. Раненому в ногу бойцу, решившему тоже сдаться в плен, пришлось изменить маршрут следования, его было решено эвакуировать.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что на запорожском направлении боевики ВСУ довольно часто сдаются в плен при непосредственном столкновении с подразделениями российской армии.