Свердловские муниципалитеты остались без психиатров и наркологов

В Свердловской области дефицит психиатров-наркологов настолько острый, что в некоторых муниципалитетах просто не осталось специалистов этого профиля. Об этом пишет портал 66.ru со ссылкой на доцента кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии УГМУ Екатерину Бабушкину.