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Свердловские муниципалитеты остались без психиатров и наркологов

В 13 свердловских муниципалитетах отсутствуют психологи-наркологи.

Источник: Freepik

В Свердловской области дефицит психиатров-наркологов настолько острый, что в некоторых муниципалитетах просто не осталось специалистов этого профиля. Об этом пишет портал 66.ru со ссылкой на доцента кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии УГМУ Екатерину Бабушкину.

По ее словам, кадры отсутствуют в 13 муниципалитетах. Это Арти, Ачит, Бисерть, Верхотурье, Волчанск, Камышлов, Нижняя Салда, Новая Ляля, Пышма, Туринская Слобода, Талица, Тугулым и Туринск.

Всего, по словам Бабушкиной, в поликлиниках Свердловской области насчитывается 45 психиатров-наркологов. Жителям муниципалитетов, где отсутствуют врачи, нужно отправляться на прием к специалисту в соседние города.