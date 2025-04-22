Свердловские муниципалитеты остались без психиатров и наркологов

В Свердловской области дефицит психиатров-наркологов настолько острый, что в некоторых муниципалитетах просто не осталось специалистов этого профиля. Об этом пишет портал 66.ru со ссылкой на доцента кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии УГМУ Екатерину Бабушкину.
По ее словам, кадры отсутствуют в 13 муниципалитетах. Это Арти, Ачит, Бисерть, Верхотурье, Волчанск, Камышлов, Нижняя Салда, Новая Ляля, Пышма, Туринская Слобода, Талица, Тугулым и Туринск.
Всего, по словам Бабушкиной, в поликлиниках Свердловской области насчитывается 45 психиатров-наркологов. Жителям муниципалитетов, где отсутствуют врачи, нужно отправляться на прием к специалисту в соседние города.