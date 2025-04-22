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Медведи начали выходить к сёлам Омской области

Следы хищника в жилом посёлке на севере региона заметили жители.

Жители деревни Большая Бича Усть-Ишимского района Омской области сообщили о визите медведя. Видеоролик со следами хищника засняли на центральной улице деревни и выложили в социальных сетях. Пост с фото и видео следов медведя публикует канал «Аварийный Омск» во «Вконтакте».

Судя по размеру следа, животное крупное. При этом следовал медведь к жилищам. Ранее о следах хищника на севере Омской области сообщали жители деревни Бобровка Тарского района.

Популяция медведей в Омской области значительно выросла за последние десять лет. В 2022 году в лесах региона обитало 2455 особей.

В апреле этого года Управление по охране животного мира Омской области начало учёт медведей. До 31 мая инспекторам предстоит обследовать территории ООПТ и общедоступные охотничьи угодья. На данном этапе зафиксированы следы медведей разных возрастных групп. Например, в Крутинском районе обнаружены отпечатки лап взрослого самца (18 см). Вся информация будет систематизирована и дополнена данными фотоловушек и визуальных наблюдений.