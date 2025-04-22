Медведи начали выходить к сёлам Омской области

В апреле этого года Управление по охране животного мира Омской области начало учёт медведей. До 31 мая инспекторам предстоит обследовать территории ООПТ и общедоступные охотничьи угодья. На данном этапе зафиксированы следы медведей разных возрастных групп. Например, в Крутинском районе обнаружены отпечатки лап взрослого самца (18 см). Вся информация будет систематизирована и дополнена данными фотоловушек и визуальных наблюдений.