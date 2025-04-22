Патриотизм на колёсах: правительство Приморья купит новый ГАЗ «Соболь»

Правительство Приморского края продолжает двигаться в сторону замещения иностранных авто отечественными. В этом году в столицу края доставят автофургон ГАЗ-27527−773 «Соболь» или эквивалент. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок, сообщает ИА PrimaMedia.
Региональные власти объявили о закупке «Соболя» или его эквивалента белого или серого цвета. Начальная цена контракта, куда входит не только авто, но и его доставка, — 2 млн 460 тысяч рублей. Срок поставки — 120 дней с даты заключения контракта. Это значит, что автомобиль может поступить в распоряжение органов власти уже осенью.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что президент РФ Владимир Путин вновь призвал чиновников пересесть на отечественные автомобили. Во время визита на завод «АвтоВАЗ» он отметил, что такое указание уже было озвучено, но пока оно не до конца исполнено.
На запросы редакции в ЗС ПК рассказали, что обновление парка пока не планируется, мэрия Владивостока тоже не заложила в бюджете 2025 года траты на отечественные авто. В правительстве края тогда ответили, что в 2021 году автопарк органа власти пополнился автобусом ГАЗ-З22173 «Газель» Бизнес«. В 2022 году закупили автофургон ГАЗ-27527 “Соболь”. А на этот год белым домом запланировано приобретение двух малотоннажных российских машин.
Согласно нашим данным прошлого года, всего в распоряжении региональных властей находилось 143 автомобиля. Из них 55 не высоколокализованных и 18 высоколокализованных транспортных средств российского производства и 70 — иностранного производства. Судя по тендерам на замену запчастей, среди «иностранок» — Toyota, Lexus, Nissan, Isuzu, Mitsubishi, Hyundai, Daewoo, Chevrolet.
Замена автомобилей иностранного производства на отечественные будет производиться учреждением по мере их износа и выработки ресурса, уточнили в правительстве. Каким маркам отдадут предпочтение, власти края не рассказали, но, вероятно, чиновники будут опираться на рекомендации Минпромторга. В числе рекомендуемых брендов сегодня — Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), УАЗ (модели «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), Aurus (модели Senat, Komendant), «Москвич» (модели 3, 3е, 6), Evolute (модели I-Pro, I-Joy, I-Sky), Haval (модели Jolion, Dargo, F7/F7x, H9), «Соллерс» (модель ST6), Kaiyi (модели E5, X3 Pro, X3, X7), Baic (модели U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7), «Амберавто» (модель А5), SWM (модели G05 Pro, G01) и Citroen (модель C5 AIRCROSS).