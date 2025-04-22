Патриотизм на колёсах: правительство Приморья купит новый ГАЗ «Соболь»

На запросы редакции в ЗС ПК рассказали, что обновление парка пока не планируется, мэрия Владивостока тоже не заложила в бюджете 2025 года траты на отечественные авто. В правительстве края тогда ответили, что в 2021 году автопарк органа власти пополнился автобусом ГАЗ-З22173 «Газель» Бизнес«. В 2022 году закупили автофургон ГАЗ-27527 “Соболь”. А на этот год белым домом запланировано приобретение двух малотоннажных российских машин.