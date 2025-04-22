Синоптик Ильин рассказал, когда в Москве снова выпадет снег в апреле

«В четверг будет уже до плюс 20, в пятницу температуры упадет еще на 5−10 градусов. В воскресенье ожидается наибольший пик похолодания. Местами в Москве будет всего три-четыре градуса тепла, максимально температура поднимется до плюс девяти градусов, а ночью возможны заморозки от нуля до минус трех по области», — объяснил он.