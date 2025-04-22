Синоптик Ильин рассказал, когда в Москве снова выпадет снег в апреле

В выходные, 26 и 27 апреля, в Москву вернется мартовская слякоть. Как отметил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, на столицу обрушатся снег с дождем.
Эксперт отметил, что похолодание начнется с 24 апреля.
«В четверг будет уже до плюс 20, в пятницу температуры упадет еще на 5−10 градусов. В воскресенье ожидается наибольший пик похолодания. Местами в Москве будет всего три-четыре градуса тепла, максимально температура поднимется до плюс девяти градусов, а ночью возможны заморозки от нуля до минус трех по области», — объяснил он.
По словам синоптика, на фоне такого похолодания, 27 апреля в Москве ожидается мокрый снег.
«Вероятнее всего, снег достанется северной части Московской области, может быть, немного зацепит Москву», — уточнил Ильин.
Эксперт добавил, что несмотря на низкие дневные температуры выпавший снег растает почти моментально, поскольку все поверхности уже хорошо прогрелись.
Ранее Ильин рассказал, что 22 и 23 апреля в столице ожидается аномальная жара.