В Омске хотят ввести сухой закон на несколько дней: дата

Всего ограничения на продажу алкоголя будут действовать в 19 местах города. Спиртные напитки нельзя будет приобрести за два часа до проведения праздничных мероприятий, во время них, а также в течение двух часов после их окончания. Постановление о запрете должен будет подписать мэр Омска Сергей Шелест.