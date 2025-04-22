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В Омске хотят ввести сухой закон на несколько дней: дата

ОМСК, 22 апреля, ФедералПресс. В Омске собираются ограничить продажу спиртных напитков на майские праздники в местах, где будут проводиться культурно-массовые и спортивные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Источник: Олег Елков/ТАСС

«В числе мест, где будет действовать запрет на продажу алкоголя, — парки Советский и 30-летия ВЛКСМ, а также Омская крепость, бульвар Победы, скверы “Городская поляна” и 70-летия Победы, парк имени 30-летия Победы и территория, прилегающая к “G-Drive Арене”», — говорится в сообщении.

Всего ограничения на продажу алкоголя будут действовать в 19 местах города. Спиртные напитки нельзя будет приобрести за два часа до проведения праздничных мероприятий, во время них, а также в течение двух часов после их окончания. Постановление о запрете должен будет подписать мэр Омска Сергей Шелест.

Напомним, что в сибирских регионах, а именно в Красноярском крае, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, алкоголь употребляют по 4 литра на одного человека в месяц. Показатели являются средними по России, меньше всего пьют в Республике Тыва и в Омске.