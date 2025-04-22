В Омске хотят ввести сухой закон на несколько дней: дата

«В числе мест, где будет действовать запрет на продажу алкоголя, — парки Советский и 30-летия ВЛКСМ, а также Омская крепость, бульвар Победы, скверы “Городская поляна” и 70-летия Победы, парк имени 30-летия Победы и территория, прилегающая к “G-Drive Арене”», — говорится в сообщении.
Всего ограничения на продажу алкоголя будут действовать в 19 местах города. Спиртные напитки нельзя будет приобрести за два часа до проведения праздничных мероприятий, во время них, а также в течение двух часов после их окончания. Постановление о запрете должен будет подписать мэр Омска Сергей Шелест.
Напомним, что в сибирских регионах, а именно в Красноярском крае, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, алкоголь употребляют по 4 литра на одного человека в месяц. Показатели являются средними по России, меньше всего пьют в Республике Тыва и в Омске.