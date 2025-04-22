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Похороны папы Франциска пройдут по упрощённой процедуре

Кончина папы римского Франциска 21 апреля в возрасте 88 лет ознаменует собой отход от многовековых традиций погребения понтификов. Как сообщает Il Quotidiano, церемония пройдёт в соответствии с изменениями, внесёнными самим Франциском в документ Ordo Exsequiarum Romani Pontificis.

Источник: Life.ru

Основные пункты включают отказ от выставления тела для прощания на катафалке, упразднение церемонии закрытия гроба, использование простого деревянного гроба вместо традиционного тройного (из кипариса, свинца и дуба), а также сокращение количества бдений с двух до одного. При этом каноническая структура обряда, включающая бдение, отпевание и погребение, сохранится в неизменном виде.

Особое внимание привлекает решение Франциска о месте своего упокоения — он станет первым за несколько столетий папой, который не будет похоронен в Ватиканских гротах под собором Святого Петра. Вместо этого его останки предадут земле в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, которую понтифик особенно почитал. Как отмечает издание, этот выбор обусловлен глубокой личной связью Франциска с базиликой — здесь он молился перед каждым зарубежным визитом и после возвращения.

Франциск станет вторым папой, похороненным в этой базилике, после Климента IX (1667−1669). Точная дата похорон пока не объявлена.

Смерть папы римского Франциска была вызвана инсультом, который привёл к кардиоциркуляторному коллапсу — состоянию, при котором резко падает кровяное давление, что вызывает недостаток кровоснабжения критически важных органов. В последние месяцы его здоровье значительно ухудшилось: сначала он столкнулся с бронхитом, а затем врачи выявили почечную недостаточность и пневмонию.