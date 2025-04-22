Похороны папы Франциска пройдут по упрощённой процедуре

Особое внимание привлекает решение Франциска о месте своего упокоения — он станет первым за несколько столетий папой, который не будет похоронен в Ватиканских гротах под собором Святого Петра. Вместо этого его останки предадут земле в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, которую понтифик особенно почитал. Как отмечает издание, этот выбор обусловлен глубокой личной связью Франциска с базиликой — здесь он молился перед каждым зарубежным визитом и после возвращения.