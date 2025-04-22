Похороны папы Франциска пройдут по упрощённой процедуре

Основные пункты включают отказ от выставления тела для прощания на катафалке, упразднение церемонии закрытия гроба, использование простого деревянного гроба вместо традиционного тройного (из кипариса, свинца и дуба), а также сокращение количества бдений с двух до одного. При этом каноническая структура обряда, включающая бдение, отпевание и погребение, сохранится в неизменном виде.
Особое внимание привлекает решение Франциска о месте своего упокоения — он станет первым за несколько столетий папой, который не будет похоронен в Ватиканских гротах под собором Святого Петра. Вместо этого его останки предадут земле в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, которую понтифик особенно почитал. Как отмечает издание, этот выбор обусловлен глубокой личной связью Франциска с базиликой — здесь он молился перед каждым зарубежным визитом и после возвращения.
Франциск станет вторым папой, похороненным в этой базилике, после Климента IX (1667−1669). Точная дата похорон пока не объявлена.
Смерть папы римского Франциска была вызвана инсультом, который привёл к кардиоциркуляторному коллапсу — состоянию, при котором резко падает кровяное давление, что вызывает недостаток кровоснабжения критически важных органов. В последние месяцы его здоровье значительно ухудшилось: сначала он столкнулся с бронхитом, а затем врачи выявили почечную недостаточность и пневмонию.