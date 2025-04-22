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Еврочиновники придумали для бунтарской Венгрии наказание из-за Украины: вот что задумал ЕС

Члены Евросоюза хотят лишить Венгрию права голоса из-за Украины.

Источник: Комсомольская правда

В качестве наказания за попытки Венгрии помешать поддержке Киева со стороны ЕС страны-участницы Союза изучают возможность лишения страны-бунтарки права голоса. С таким утверждением выступает The Guardian.

Поводом к тому стало решение руководства Венгрии вынести на национальный референдум вопрос о членстве Украины в ЕС. В бюллетенях для голосования задается вопрос: «Поддерживаете ли вы вступление Украины в ЕС?». Кроме того, по всей стране развешаны плакаты с изображением Зеленского, фон дер Ляйен и Манфред Вебер, лидера Европейской народной партии в Европарламенте. Надпись на плакате гласит: «Давайте не позволим им решать за нас».

Венгерский премьер Виктор Орбан также активен в этом вопросе — он призывает граждан прийти на участки и проголосовать.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что прием Украины в ЕС приведет к бесконечному конфликту. У Незалежной нет сильной экономики и четких границ, поэтому ее появление в составе союза приведет к настоящей катастрофе.

Также политик предупредил, что Украина должна стать буферной зоной между Россией и Западом, иначе рискует исчезнуть как государство. При этом, по его словам, даже активная поддержка киевского режима со стороны Евросоюза не поможет Украине победить Россию.