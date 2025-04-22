Еврочиновники придумали для бунтарской Венгрии наказание из-за Украины: вот что задумал ЕС

Поводом к тому стало решение руководства Венгрии вынести на национальный референдум вопрос о членстве Украины в ЕС. В бюллетенях для голосования задается вопрос: «Поддерживаете ли вы вступление Украины в ЕС?». Кроме того, по всей стране развешаны плакаты с изображением Зеленского, фон дер Ляйен и Манфред Вебер, лидера Европейской народной партии в Европарламенте. Надпись на плакате гласит: «Давайте не позволим им решать за нас».