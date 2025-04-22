Похороны Папы Римского Франциска пройдут с изменениями традиционного ритуала

Напомним, что Папы Римского Франциска не стало 21 апреля. Понтифику было 88 лет. Его отмечают как реформатора, который ввел много новшеств, стараясь при этом идти в ногу со временем. Отмечают и его скромность. Близкое к нему окружение рассказывает, что Папа до последних дней своей жизни отказывался от роскоши. Даже нагрудный крест у него был не из золота, а из серебра.