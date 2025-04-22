Похороны Папы Римского Франциска пройдут с изменениями традиционного ритуала

Похороны Папы Римского Франциска, Хорхе Марио Бергольо, пройдут с изменениями традиционного ритуала, а именно по упрощенной процедуре. Такие данные следуют из обновленной версии документа, который понтифик утвердил в ноябре 2024 года.
Так, известно, что период траура после смерти Папы длится девять дней. А вот дату похорон уже должны определить кардиналы. В апостольской конституции Римско-католической Церкви отмечается, что они должны состояться через четыре-шесть дней после кончины Папы Римского.
Ожидается, что похоронная месса пройдет на площади Святого Петра, однако похоронят Папу Римского Франциска в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме, а не в крипте Собора Святого Петра. Так пожелал сам понтифик.
В прошлом году Папа собственноручно упростил порядок собственных похорон и попросил адаптировать некоторые обряды, чтобы лучше выразить веру Церкви в Воскресшего Христа.
«Обновленный обряд должен еще больше подчеркнуть, что похороны римского понтифика — это похороны пастыря и ученика Христа, а не сильного мира сего», — заявил глава Службы папских литургических церемоний архиепископ Диего Равелли.
Напомним, что Папы Римского Франциска не стало 21 апреля. Понтифику было 88 лет. Его отмечают как реформатора, который ввел много новшеств, стараясь при этом идти в ногу со временем. Отмечают и его скромность. Близкое к нему окружение рассказывает, что Папа до последних дней своей жизни отказывался от роскоши. Даже нагрудный крест у него был не из золота, а из серебра.
Как сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники, причиной кончины понтифика мог стать инсульт. Однако эти выводы сделаны на фоне слухов, ползающих в Ватикане.
Стало также известно о том, кто претендует на пост Папы Римского после смерти Франциска. По данным издания New York Post, следующим понтификом может стать выходец из Африки, Италии, Шри-Ланки или США.
Как KP.RU писал ранее, верующие уверяют, что видели «плачущую» Деву Марию во время службы в Страстную пятницу. Слезы на статуе появились всего за несколько дней до гибели папы Римского Франциска.