В Красноярском крае перечислят досрочно часть детских пособий

В связи с майскими праздниками Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю досрочно перечислит часть детских пособий за апрель 2025 года. Так, уже 30 апреля будут выплачены:
* единое пособие на детей от рождения до 17 лет и беременным женщинам;
* ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет, рожденного до 1 января 2023 года;
* ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного;
* пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам.
Как отметили в региональном Отделении СФР, остальные выплаты будут направлены в мае согласно графику:
5 мая — ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до 3 лет;
7 мая — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.
15 и 21 мая будет произведено зачисление денежных средств получателям пенсий и иных социальных выплат через банки. Согласно информации, на территории Красноярского края досрочных выплат пенсий и иных социальных выплат в апреле за май осуществляться не будет.
Следует учесть, что перечисление социальных выплат происходит на протяжении всего дня. Это значит, что деньги на счет получателя могут поступить как утром, так и вечером. То есть нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.
Жителям Красноярского края, которые получают социальные выплаты через отделения «Почты России», нужно уточнить график работы своего почтового отделения на праздничные дни мая. Доставка пособий и пенсий будет производиться в соответствии с графиком работы конкретного почтового отделения.
Уточнить важную для вас информацию можно по телефону контакт-центра ОСФР по Красноярскому краю: 8−800−100−00−01 (звонок бесплатный). Рабочие часы — пн-чт с 8:00 до 17:00, в пт — с 8:00 до 16:00.
Следить за информацией также можно на официальных страницах «Социальный фонд России по Красноярскому краю» в социальных сетях ВК, ОК и ТГ.