Конфликт приговорённого в России американца Блэка начался с грязной посуды

Конфликт, в ходе которого американский военнослужащий Гордон Блэк напал на свою знакомую во Владивостоке, начался с ссоры, возникшей из-за грязной посуды, следует из судебных документов.
В июне 2024 года гражданина США приговорили к 3 годам 9 месяцам колонии общего режима. Его обвиняли в угрозе убийством знакомой и краже у неё 10 тысяч рублей. В апреле 2025-го наказание смягчили до 3 лет 2 месяцев колонии общего режима.
Спор возник, когда Блэк и его знакомая пришли домой. Женщина выразила недовольство в связи с тем, что несколько дней посуда стояла немытой, и всё это время под дождем висело стиранное белье.
«Она со зла кинула ему в ноги снятое белье, поставила на кровать посуду, развернулась, чтобы уйти, когда он захватил ее правой рукой за шею и стал душить, повалил на пол, сжал ногами, в том числе оказывая болезненное давление на спину», — говорится в судебных материалах.
Затем женщина потеряла сознание. Она очнулась после того, как Блэк ослабил хватку. Женщина на некоторое время покинула квартиру, пока американец находился там. Вернувшись, она обнаружила, что в кошельке не хватает 10 тысяч рублей.
Напомним, в октябре стало известно, что Гордон Блэк надеется выйти на свободу в рамках возможного обмена заключенными между Россией и США. Он считает, что его не включили в процедуру, состоявшуюся в августе, поскольку это было запланировано заранее.