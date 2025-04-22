Конфликт приговорённого в России американца Блэка начался с грязной посуды

«Она со зла кинула ему в ноги снятое белье, поставила на кровать посуду, развернулась, чтобы уйти, когда он захватил ее правой рукой за шею и стал душить, повалил на пол, сжал ногами, в том числе оказывая болезненное давление на спину», — говорится в судебных материалах.