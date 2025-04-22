Омским участникам СВО помогли решить 3 тысяч юридических вопросов

В региональном филиале фонда «Защитники Отечества» рассказали о востребованной у омских участников СВО услуге — оказании бесплатной юридической помощи. Как сообщили в фонде, с момента открытия бойцам и их родственникам помогли решить почти 3 000 юридических вопросов.
Самые распространенные: предоставление отпуска, выплаты по ранению, выплаты денежного довольствия предоставление медицинской помощи, установление юридически значимых фактов, улучшение жилищных условий, наследственные правоотношения.
Участникам СВО разъясняют тонкости законодательства, помогают определить план действий и составить различные юридические документы и запросы в инстанции.
юридических тонкостей законодательства, а также разъяснен маршрут действий. Помимо этого, много времени уделяется содействию в подготовке различных юридических документов, обращений и запросов в те или иные инстанции.
В Омске филиал фонда работает по адресу: г. Омск, ул. Петра Некрасова, д. 3. Для получения юридической консультации можно записаться по телефону 8 (3812)35−76−74.