Сын Эрдогана выступил за возвращение российских спортсменов на Олимпийские игры

Эрдоган — младший назвал нелогичной практику отстранения спортсменов по политическим мотивам и предупредил, что двойные стандарты в первую очередь наносят вред самому спорту.
«Спорт не должен быть политизирован. Политика и спорт — это разные вещи», — заявил он.
Ранее советник министра спорта России Дмитрий Губерниев обозначил ключевое условие для участия российских лыжников и биатлонистов в зимней Олимпиаде 2026 года в Милане. А президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что без восстановления квот со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS), шансы российских спортсменов на участие в Играх остаются под вопросом.