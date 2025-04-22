Сын Эрдогана выступил за возвращение российских спортсменов на Олимпийские игры

Ранее советник министра спорта России Дмитрий Губерниев обозначил ключевое условие для участия российских лыжников и биатлонистов в зимней Олимпиаде 2026 года в Милане. А президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что без восстановления квот со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS), шансы российских спортсменов на участие в Играх остаются под вопросом.