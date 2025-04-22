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Сын Эрдогана выступил за возвращение российских спортсменов на Олимпийские игры

Сын президента Турции Билал Эрдоган высказался в поддержку возвращения российских спортсменов на международные соревнования, включая Олимпийские игры. В интервью ТАСС он подчеркнул, что российские атлеты должны иметь возможность участвовать в состязаниях под своим флагом и в условиях честной конкуренции, поскольку спорт не должен становиться инструментом политики.

Источник: Life.ru

Эрдоган — младший назвал нелогичной практику отстранения спортсменов по политическим мотивам и предупредил, что двойные стандарты в первую очередь наносят вред самому спорту.

«Спорт не должен быть политизирован. Политика и спорт — это разные вещи», — заявил он.

Ранее советник министра спорта России Дмитрий Губерниев обозначил ключевое условие для участия российских лыжников и биатлонистов в зимней Олимпиаде 2026 года в Милане. А президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что без восстановления квот со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS), шансы российских спортсменов на участие в Играх остаются под вопросом.