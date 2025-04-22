В аэропорту Кольцово задержали рейс до Сочи на 10 часов

В уральском аэропорту Кольцово задержали вылет авиакомпании «Победа» на 10 часов. Он должен был отправиться из Екатеринбурга в Сочи. Это следует из расписания на онлайн-табло аэропорта.
«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием к авиакомпании «Победа», но оперативно его получить не удалось.
Борт должен был вылететь в Сочи изначально 22 апреля в 6:10. Но отправку перенесли с утра на день вторника. Исходя из информации в онлайн-табло, рейс вылетит в 16:40.
— Причиной задержки рейса стало позднее прибытие самолета, — сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе аэропорта.
Напомним, 4 апреля три раза переносили рейс авиакомпании «Победа» Екатеринбург — Сочи. Самолет должен был вылететь в 6:10 утра, а отправился в жаркий город в 18:35.