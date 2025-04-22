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В аэропорту Кольцово задержали рейс до Сочи на 10 часов

Вылет в Сочи задержали на 10 часов в уральском аэропорту.

Источник: Комсомольская правда

В уральском аэропорту Кольцово задержали вылет авиакомпании «Победа» на 10 часов. Он должен был отправиться из Екатеринбурга в Сочи. Это следует из расписания на онлайн-табло аэропорта.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием к авиакомпании «Победа», но оперативно его получить не удалось.

Борт должен был вылететь в Сочи изначально 22 апреля в 6:10. Но отправку перенесли с утра на день вторника. Исходя из информации в онлайн-табло, рейс вылетит в 16:40.

— Причиной задержки рейса стало позднее прибытие самолета, — сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе аэропорта.

Напомним, 4 апреля три раза переносили рейс авиакомпании «Победа» Екатеринбург — Сочи. Самолет должен был вылететь в 6:10 утра, а отправился в жаркий город в 18:35.