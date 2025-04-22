Пресечен незаконный ввоз цветов и саженцев

14 апреля на ФКП «Исилькульский» был остановлен грузовой автомобиль, следовавший в Казахстан. При проверке документов обнаружилось несоответствие номера транспортного средства с данными в фитосанитарном сертификате. В грузовике перевозили саженцы роз, клубни и корневища различных цветочных растений, в общей сложности 660 штук. Поскольку эта продукция относится к категории высокого фитосанитарного риска и может привести к распространению опасных вредителей и болезней растений, необходимо строго соблюдать правила международной перевозки. Поэтому груз вернули в Россию, а в отношении перевозчика возбудили административное производство.