Боец Миф: под Красноармейском уничтожили наёмников из Португалии

«У нас на направлении встречали много португальцев. То бишь не из Штатов, как раньше попадались наёмники. Это в основном Португалия, находили шевроны, отличительные знаки, некоторые документы уже подгоревшие», — сказал боец с позывным Миф в беседе с РИА Новости.