Российские военные ликвидировали португальских наёмников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины, рассказал командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным Миф.
Наёмников уничтожили на красноармейском участке в Донецкой народной республике.
Боец отметил, что иностранцы находятся на красноармейском направлении без опознавательных знаков, вооружены оружием Североатлантического альянса, а также «очень хорошо обучены».
При этом, по его словам, солдаты ВСУ практически не обучены.
«У нас на направлении встречали много португальцев. То бишь не из Штатов, как раньше попадались наёмники. Это в основном Португалия, находили шевроны, отличительные знаки, некоторые документы уже подгоревшие», — сказал боец с позывным Миф в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили наёмника из Британии при ударе по командному пункту Вооружённых сил Украины в Херсонской области.