В Самаре, как и в России подорожало пиво, в том числе из-за акцизов в 2025 году

В России растёт стоимость пива. По данным Росстата, с февраля 2024 по февраль 2025 года его цена выросла с 160,1 до 181,2 рубля за литр. В марте 2025 года средняя цена составила 118,68 рубля, при том, что в марте 2024-го она была на уровне 103 рублей.
Эксперты объясняют рост цен увеличением акцизов с 1 января 2025 года: налог на пиво крепостью 0,5−8,6 градуса вырос с 27 до 30 рублей, а на пиво крепче 8,6 градуса — с 51 до 56 рублей за литр.
Также отрасль зависит от импортного хмеля (95%) и оборудования, что влияет на себестоимость.
Производители пытаются смягчить рост цен через скидки и акции, а также из-за проблем с логистикой, связанных с ростом стоимости сырья и валютных колебаний.
Дальнейший рост цен будет зависеть от инфляции, затрат на транспортировку и дефицита кадров.
Эксперты считают, что снижения цен на пиво в 2025 году ждать не следует из-за растущих затрат производителей.
При этом высказывают надежду, что в регионах цены вырастут не более чем на 10%, за исключением крафтового пива. Об этом рассказал портал 63.ру.
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