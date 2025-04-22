В Самаре, как и в России подорожало пиво, в том числе из-за акцизов в 2025 году

В России растёт стоимость пива. По данным Росстата, с февраля 2024 по февраль 2025 года его цена выросла с 160,1 до 181,2 рубля за литр. В марте 2025 года средняя цена составила 118,68 рубля, при том, что в марте 2024-го она была на уровне 103 рублей.