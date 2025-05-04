«Мы в Берлине!»: репортаж ТАСС об обстановке в немецкой столице

«Вот свежие могильные холмы, заботливо прибранные, обсаженные яркими цветами. На гранитной полированной глыбе, венчающей первую могилу, значится: “Гвардии сержант Петренко, Кулдашев, гвардии рядовые Ариякий, Нагоркин, Касимов. 29 апреля 1945 года. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины”, — пишет в репортаже корреспондент ТАСС. Он уточняет, что эти советские воины не дожили до победы совсем немного. Тем не менее без их жертв не было бы и победы. Красноармейцы понимают это и, проходя мимо могил, выполняют воинское приветствие либо останавливаются на минуту и, сняв пилотки, молча всматриваются в надписи на надгробиях.