Комплекс Христа: Психолог рассказала, зачем Дуров провёл откровенную пасхальную фотосессию

Но, как подчёркивает клинический психолог, стоит обратить внимание в этой фотосессии вот ещё на что: он в идеальной форме. «Конечно, для того, чтобы и так выглядеть, и быть тем, кем он и является, действительно нужно приложить много усилий», — поясняет эксперт. Эта фотосессия с козочками отличает Дурова от других не только тематикой, но и тем, что отражает всю суть Павла. «Его зашкаливающий интеллект, предпринимательские качества, философское отношение к жизни и к себе — это, конечно, отличает его от многих-многих других», — говорит клинический психолог.