Комплекс Христа: Психолог рассказала, зачем Дуров провёл откровенную пасхальную фотосессию

После того как Павел Дуров полностью преобразился, сделал пересадку волос и подкачался, теперь все его фотосессии похожи на культ поклонения себе любимому. Ну как же можно такую красоту скрывать от глаз остального мира? Видимо, так и думает Паша, поэтому всегда показывается на фото полуголым. Но то, в каком образе основатель Telegram предстал на пасхальной фотосессии 20 апреля, кажется, уже перебор.
Life.ru решил разобраться в ситуации и оценить, насколько данный образ может оскорбить чувства верующих, если там всё же есть библейские мотивы. И что клинический психолог может рассказать о личности человека по таким фотографиям. Марианна Абравитова рассказала, что такое комплекс Христа и есть ли он у Павла Дурова.
Люди, которые очень многого достигают, понимают с детства, что они особенные. И в его случае это именно так. Им недостаточно того, чем они владеют, что они могут делать, и хочется поднимать этот градус. Отсюда и комплекс Христа. Есть такое понятие в психотерапии, психологии и даже психиатрии. В случае Дурова — это как раз такая экстраполяция себя уже на весь мир, на галактику и прочее.
Марианна Абравитова.
Клинический психолог.
Как продолжает эксперт, комплекс Христа включает в себя несколько пунктов: «Непохожесть на других, нахождение над всеми и плюс ещё желание что-то дать миру такое, чтобы оставить свой след». И вот насчёт этого наследия сюда очень хорошо вписывается предыдущая история с Дуровым о большом количестве детей. Все же помнят, как Паша представил себя главным наследством человечества и что можно осемениться с помощью его биоматериала.
Это желание как можно больше оставить след на земле, то есть ему хочется условно проглотить всю землю, быть для людей богом, божеством, быть благодетелем, быть тем, на кого молятся, кого восхваляют и прочее.
Марианна Абравитова.
Клинический психолог.
Но, как подчёркивает клинический психолог, стоит обратить внимание в этой фотосессии вот ещё на что: он в идеальной форме. «Конечно, для того, чтобы и так выглядеть, и быть тем, кем он и является, действительно нужно приложить много усилий», — поясняет эксперт. Эта фотосессия с козочками отличает Дурова от других не только тематикой, но и тем, что отражает всю суть Павла. «Его зашкаливающий интеллект, предпринимательские качества, философское отношение к жизни и к себе — это, конечно, отличает его от многих-многих других», — говорит клинический психолог.
Если с точки зрения даже психоанализа производить раскопки, то здесь есть логика потому, что действительно таким комплексом Христа обладают очень многие люди, которые стали успешными — можно даже сказать, легендами при жизни.
Марианна Абравитова.
Клинический психолог.
То есть из слов клинического психолога можно понять, что комплексом Христа обычно обладают те люди, у которых есть очень большой потенциал, кто понимает, поднимаясь всё выше и выше, что они могут гораздо больше. И им, конечно, хочется объять необъятное.
Насчёт нарциссизма Дурова — он тоже здесь слегка присутствует. Потому что, если бы, например, речь шла только об интеллекте и о духовном, ему было бы всё равно, как он выглядит. Мы видим, что своему внешнему виду и физической форме он уделяет очень много времени, и это подчёркнуто.
Марианна Абравитова.
Клинический психолог.
И факт остаётся фактом: он гордится своим телом, а нам есть на что посмотреть. Поэтому, как заявляет клинический психолог, такую фотосессию Павла Дурова не стоит рассматривать как богохульство или насмехательство. Он в каком-то смысле сам страдает от своего комплекса Христа. И можно даже отдать должное таким людям и понять, почему они приходят в такую точку и обретают такой комплекс. А ранее Life.ru рассказывал про настоящего Христа, точнее, про то, как в разных уголках мира отмечают Пасху.
Знаменитости Еще.