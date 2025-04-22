Сохраняем доказательства сразу: Life.ru узнал, как наказать за обидный комментарий в Сети

Кибербуллинг действительно стал серьёзной проблемой, пользователи ощутили «мнимую» анонимность, что и послужило главной причиной перехода травли в Интернет. Сам по себе данный термин не встречается ни в Административном кодексе, ни в гражданском, ни в уголовном, но это не значит, что данные действия останутся безнаказанны.