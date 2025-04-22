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Сохраняем доказательства сразу: Life.ru узнал, как наказать за обидный комментарий в Сети

В современном цифровом мире проблема кибербуллинга приобретает всё большую актуальность. Как пояснил в беседе с Life.ru ведущий юрист ЮК «Протектор» Тимур Алиев, под этим термином понимается травля в Интернете, проявляющаяся в форме оскорблений, угроз, преследования, распространения личных данных и других противоправных действий.

Источник: Life.ru

Хотя в российском законодательстве прямо не закреплено понятие «кибербуллинг», подобные действия могут подпадать под статьи об оскорблении, клевете или нарушении неприкосновенности частной жизни, предусматривающие различные виды ответственности — от административных штрафов до уголовного наказания.

Кибербуллинг действительно стал серьёзной проблемой, пользователи ощутили «мнимую» анонимность, что и послужило главной причиной перехода травли в Интернет. Сам по себе данный термин не встречается ни в Административном кодексе, ни в гражданском, ни в уголовном, но это не значит, что данные действия останутся безнаказанны.

Тимур Алиев.

Ведущий юрист ЮК «Протектор».

Согласно наблюдениям эксперта, судебная практика по делам о кибербуллинге показывает устойчивую тенденцию к ужесточению мер ответственности. Если ранее суды часто ограничивались профилактическими мерами, то сейчас нарушителям грозят реальные штрафы, взыскание компенсации морального вреда, а в особо серьёзных случаях — даже уголовное преследование.

Важно оперативно зафиксировать доказательства противоправных действий — сделать скриншоты оскорбительных сообщений или публикаций, так как злоумышленники часто пытаются уничтожить следы своих действий. Эти материалы вместе с заявлением необходимо предоставить в правоохранительные органы, которые, как отмечает юрист, достаточно серьёзно подходят к расследованию подобных инцидентов.

В случаях, когда действия обидчика не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, но нарушают гражданские права, пострадавший может обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, а также о взыскании компенсации морального вреда.

«Органы дознания, следствия по подобным преступлениям доводят дела до конца, поэтому не оставляйте кибербуллинг без внимания», — заключил Алиев.

Ранее сообщалось, что интернет-травля одногруппников вышла боком студентке МГУ. Суд оштрафовал её на девять тысяч рублей за оскорбительные посты в соцсетях, направленные против двух других студентов.