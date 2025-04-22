Сохраняем доказательства сразу: Life.ru узнал, как наказать за обидный комментарий в Сети

Хотя в российском законодательстве прямо не закреплено понятие «кибербуллинг», подобные действия могут подпадать под статьи об оскорблении, клевете или нарушении неприкосновенности частной жизни, предусматривающие различные виды ответственности — от административных штрафов до уголовного наказания.
Кибербуллинг действительно стал серьёзной проблемой, пользователи ощутили «мнимую» анонимность, что и послужило главной причиной перехода травли в Интернет. Сам по себе данный термин не встречается ни в Административном кодексе, ни в гражданском, ни в уголовном, но это не значит, что данные действия останутся безнаказанны.
Тимур Алиев.
Ведущий юрист ЮК «Протектор».
Согласно наблюдениям эксперта, судебная практика по делам о кибербуллинге показывает устойчивую тенденцию к ужесточению мер ответственности. Если ранее суды часто ограничивались профилактическими мерами, то сейчас нарушителям грозят реальные штрафы, взыскание компенсации морального вреда, а в особо серьёзных случаях — даже уголовное преследование.
Важно оперативно зафиксировать доказательства противоправных действий — сделать скриншоты оскорбительных сообщений или публикаций, так как злоумышленники часто пытаются уничтожить следы своих действий. Эти материалы вместе с заявлением необходимо предоставить в правоохранительные органы, которые, как отмечает юрист, достаточно серьёзно подходят к расследованию подобных инцидентов.
В случаях, когда действия обидчика не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, но нарушают гражданские права, пострадавший может обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, а также о взыскании компенсации морального вреда.
«Органы дознания, следствия по подобным преступлениям доводят дела до конца, поэтому не оставляйте кибербуллинг без внимания», — заключил Алиев.
Ранее сообщалось, что интернет-травля одногруппников вышла боком студентке МГУ. Суд оштрафовал её на девять тысяч рублей за оскорбительные посты в соцсетях, направленные против двух других студентов.