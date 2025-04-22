Школам Хабаровского края хотят добавить дни для сдачи ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и Министерство просвещения Российской Федерации выступили с инициативой о расширении сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников школ. В частности, предлагается назначить дополнительные даты для сдачи экзаменов по математике и русскому языку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Согласно предложению, экзамены по математике (базовый и профильный уровни) могут быть проведены 26 мая 2025 года, а по русскому языку — 29 мая 2025 года.
Это изменение предусмотрено проектом совместного приказа министерств, опубликованного на федеральном портале нормативных актов. Ранее основной срок сдачи ЕГЭ по математике был назначен на 27 мая, а по русскому языку — на 30 мая. Резервные дни для сдачи экзаменов предусмотрены с 16 по 23 июня, а пересдача назначена на 3 и 4 июля.