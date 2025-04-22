Школам Хабаровского края хотят добавить дни для сдачи ЕГЭ

Это изменение предусмотрено проектом совместного приказа министерств, опубликованного на федеральном портале нормативных актов. Ранее основной срок сдачи ЕГЭ по математике был назначен на 27 мая, а по русскому языку — на 30 мая. Резервные дни для сдачи экзаменов предусмотрены с 16 по 23 июня, а пересдача назначена на 3 и 4 июля.