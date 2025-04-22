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«Вторую жизнь» дадут культурным объектам и достопримечательностям Хабаровска

Совместно с профильными чиновниками, мэром и депутатами губернатор Дмитрий Демешин осмотрел ключевые объекты культурного наследия Хабаровска.

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Стороны обсудили варианты их дальнейшего использования.

Так, в доме Плюснина на улице Ленина может быть создана единая краевая площадка для бизнеса — Дом предпринимателей. Это будет пространство, где инвесторы смогут получить защиту и информационную поддержку.

На территории бывшей школы № 35 на улице Шевченко («Училище имени Унтербергера») можно оборудовать музейное пространство «Своя история». Специалисты Хабаровского краевого музея имени Гродекова предложили разместить здесь библиотеку редких изданий, выставочные залы, площадки для проведения мероприятий и реставрационные мастерские.

Доходный дом Е. А. Киселевой в переулке Дьяченко может в перспективе стать домом для Дальневосточного филиала «Союза театральных деятелей» с целым арт-кварталом по соседству.