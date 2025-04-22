«Вторую жизнь» дадут культурным объектам и достопримечательностям Хабаровска

Стороны обсудили варианты их дальнейшего использования.
Так, в доме Плюснина на улице Ленина может быть создана единая краевая площадка для бизнеса — Дом предпринимателей. Это будет пространство, где инвесторы смогут получить защиту и информационную поддержку.
На территории бывшей школы № 35 на улице Шевченко («Училище имени Унтербергера») можно оборудовать музейное пространство «Своя история». Специалисты Хабаровского краевого музея имени Гродекова предложили разместить здесь библиотеку редких изданий, выставочные залы, площадки для проведения мероприятий и реставрационные мастерские.
Доходный дом Е. А. Киселевой в переулке Дьяченко может в перспективе стать домом для Дальневосточного филиала «Союза театральных деятелей» с целым арт-кварталом по соседству.