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Россиянам рассказали, как вернуть часть денег, потраченных на лечение

При дорогостоящем лечении отсутствуют ограничения на сумму налогового вычета.

Источник: Аргументы и факты

Граждане РФ могут получить налоговый вычет за лечение. Как отметил в беседе с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, его сумма в ряде случаев не ограничена.

«При использовании суммы за 2024 год в максимальном размере (150 000 рублей) можно вернуть уплаченный НДФЛ в сумме не более 19,5 тысячи рублей, за 2022−2023 гг. — по 15,6 тысячи рублей за каждый год. При дорогостоящем лечении ограничений на сумму к возврату нет», — рассказал эксперт.

Балынин уточнил, что речь идет о перечне видов дорогостоящего лечения, который утверждён Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 № 458. Так, под налоговый вычет без ограничения попадают медицинские услуги, оказанные в рамках высокотехнологичной медицинской помощи и медицинские услуги по ортопедическому лечению населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов.

«Если на дорогостоящее лечение было, например, потрачено 1,6 миллиона рублей, то получится вернуть 208 тысяч рублей», — привел пример эксперт.

Ранее стало известно, что в 2025 году максимальная сумма возврата денег за занятия спортом достигла 19,5 тысячи рублей.