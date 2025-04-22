Россиянам рассказали, как вернуть часть денег, потраченных на лечение

«При использовании суммы за 2024 год в максимальном размере (150 000 рублей) можно вернуть уплаченный НДФЛ в сумме не более 19,5 тысячи рублей, за 2022−2023 гг. — по 15,6 тысячи рублей за каждый год. При дорогостоящем лечении ограничений на сумму к возврату нет», — рассказал эксперт.