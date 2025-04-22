Белгидромет предупреждает о грозах в Беларуси во вторник

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси во вторник, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди и прогремят грозы. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер днем южный 4−9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с.
Дневная температура воздуха составит +23…+29°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Грозы также могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.
Прогноз погоды по регионам
В Минске во вторник ожидается переменная облачность и без дождей. Столбик термометра поднимется в белорусской столице до +25…+27°C. Ветер южный 4−9 м/с.
В Бресте, Витебске и Гродно воздух прогреется до +24…+26°C. В областных центрах также будет переменная облачность, в Бресте и Гродно возможен небольшой кратковременный дождь и гроза, а в Витебске существенных осадков не ожидается. Ветер южный 4−9 м/с, в Бресте с порывами до 14 м/с.
В Гомеле и Могилеве установится более жаркая погода — +26…+28°C. В этих городах во вторник прогнозируется небольшая облачность без дождей. Ветер южный 4−9 м/с.
Народные приметы на 22 апреля
22 апреля в народном календаре носит название Вадим Ключник или Вадим Отомкни Родники. Этот день посвящен памяти преподобного Вадима Персидского, жившего в IV веке. Святой почитается как мученик, пострадавший за веру, а его имя в народной традиции связано с родниками и подземными водами.
Народные приметы:
- ясное солнце — к теплому и плодородному лету;
- дождь — предвещает хороший рост трав и злаков;
- гром — к урожайному году;
- туман утром — будет много грибов и ягод;
- холодный ветер — лето наступит не скоро.