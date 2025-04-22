Белгидромет предупреждает о грозах в Беларуси во вторник

В Бресте, Витебске и Гродно воздух прогреется до +24…+26°C. В областных центрах также будет переменная облачность, в Бресте и Гродно возможен небольшой кратковременный дождь и гроза, а в Витебске существенных осадков не ожидается. Ветер южный 4−9 м/с, в Бресте с порывами до 14 м/с.