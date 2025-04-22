Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Нижнем Новгороде в онлайн-формате

Шествие «Бессмертного полка» пройдет в онлайн-формате в Нижнем Новгороде в День Победы, 9 мая. Об этом в эфире телекомпании «Волга» сообщила руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы», генеральный директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина.
По ее словам, связано это в первую очередь с вопросами безопасности.
Сейчас идет работа на главном сайте Бессмертныйполк. рф, где жители могут оставлять информацию о своих героях. Фильм будет транслироваться на сайте 9 мая. (0+).
Также информацию можно загрузить на региональный сайт — Стенапамяти.рф.
Напомним, большинство нижегородцев считают главным праздником День Победы.