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Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Нижнем Новгороде в онлайн-формате

Связано это в первую очередь с безопасностью.

Источник: Время

Шествие «Бессмертного полка» пройдет в онлайн-формате в Нижнем Новгороде в День Победы, 9 мая. Об этом в эфире телекомпании «Волга» сообщила руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы», генеральный директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина.

По ее словам, связано это в первую очередь с вопросами безопасности.

Сейчас идет работа на главном сайте Бессмертныйполк. рф, где жители могут оставлять информацию о своих героях. Фильм будет транслироваться на сайте 9 мая. (0+).

Также информацию можно загрузить на региональный сайт — Стенапамяти.рф.

Напомним, большинство нижегородцев считают главным праздником День Победы.